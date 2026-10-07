Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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07.10.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Vormittag seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 69,76 CHF.
Mit einem Wert von 69,76 CHF bewegte sich die Sandoz-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'774 Punkten steht. Bei 69,78 CHF erreichte die Sandoz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Sandoz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,22 CHF aus. Bei 69,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 24'038 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,90 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sandoz-Aktie 8,80 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2025 Kursverluste bis auf 47,28 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,22 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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