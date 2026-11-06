Sandoz Aktie News: Sandoz am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Das Papier von Sandoz gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 83,18 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 81,34 CHF. Bei 82,32 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 419'544 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2026 bei 85,62 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 58,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Experten taxieren den Sandoz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,06 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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