|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sandoz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 81,52 CHF abwärts.
Das Papier von Sandoz gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 81,52 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'616 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 81,34 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 264'933 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,52 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,57 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,06 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Ausblick Sandoz: GLP-1 und Generika im Blick
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse Zürich: SMI verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Verluste in Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sandoz am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.