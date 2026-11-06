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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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06.11.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag im Minusbereich

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sandoz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 81,52 CHF abwärts.

Sandoz
83.26 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sandoz gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 81,52 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'616 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 81,34 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 264'933 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,52 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,57 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 USD.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 59.5143 18.12.2026 161595545
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0754 18.06.2027 161157270
Short 8332 20.11.2026 160008750
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1828 10.89 161119619
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Aktien in diesem Artikel

Sandoz 83.78 0.19% Sandoz

Sandoz am 06.11.2026

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