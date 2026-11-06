Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 81,92 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'712 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 81,34 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,32 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 138'417 Aktien.

Bei einem Wert von 85,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Mit einem Zuwachs von 4,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (52,52 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 35,89 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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