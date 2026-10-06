Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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06.10.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 69,40 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Sandoz-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 69,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'772 Punkten steht. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 69,38 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,72 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 422'625 Sandoz-Aktien.
Bei 75,90 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,37 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2025 bei 46,77 CHF. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 32,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Sandoz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,12 USD.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,01 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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