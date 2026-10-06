Sandoz Aktie News: Sandoz legt am Mittag zu

Das Papier von Sandoz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 71,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'858 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 71,70 CHF. Bei 70,72 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 230'981 Sandoz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,77 CHF fiel das Papier am 07.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 USD aus.

Sandoz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen. Am 15.03.2028 wird Sandoz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,01 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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