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06.10.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von Sandoz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 70,58 CHF zu.

Sandoz
71.42 CHF 2.24%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 70,58 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sandoz-Aktie bei 71,22 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,72 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32'672 Sandoz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Gewinne von 7,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2025 auf bis zu 46,77 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 50,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 USD aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,02 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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