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05.10.2026 16:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Sandoz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 69,84 CHF.

Sandoz
69.86 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Die Sandoz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 69,84 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sandoz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,00 CHF zu. Bei 69,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 297'232 Stück gehandelt.

Bei 75,90 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,68 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,79 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 52,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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