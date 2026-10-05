Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag stärker

Um 12:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 69,06 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'726 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 69,24 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 69,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98'581 Sandoz-Aktien.

Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,90 CHF an. Mit einem Zuwachs von 9,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 45,79 CHF. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 33,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Sandoz-Aktie.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sandoz einen Gewinn von 4,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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