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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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05.10.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagvormittag in Rot

Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 68,38 CHF.

Sandoz
68.21 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 68,38 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Sandoz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,38 CHF aus. Bei 69,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'095 Sandoz-Aktien.

Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sandoz-Aktie somit 9,91 Prozent niedriger. Am 04.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,79 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Sandoz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,800 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 USD belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
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