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03.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 82,10 CHF.
Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 82,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. Die Sandoz-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,92 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,38 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'893 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,62 CHF erreichte der Titel am 29.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 4,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (52,52 CHF). Mit Abgaben von 36,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Sandoz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,12 USD belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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