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02.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz verteuert sich am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 82,72 CHF zu.
Das Papier von Sandoz legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 82,72 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sandoz-Aktie sogar auf 82,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,62 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 381'810 Sandoz-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,52 CHF. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 57,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 USD aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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