Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 82,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'777 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 82,68 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,62 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 218'103 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2026 auf bis zu 85,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 52,52 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 36,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,11 USD je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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