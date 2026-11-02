Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag billiger

Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 81,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'720 Punkten notiert. Die Sandoz-Aktie sank bis auf 81,36 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 47'445 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,62 CHF) erklomm das Papier am 29.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach oben. Bei 52,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 35,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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