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02.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag billiger
Die Aktie von Sandoz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sandoz-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 81,56 CHF.
Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 81,56 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'720 Punkten notiert. Die Sandoz-Aktie sank bis auf 81,36 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,62 CHF. Bisher wurden via SIX SX 47'445 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,62 CHF) erklomm das Papier am 29.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach oben. Bei 52,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 35,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,11 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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