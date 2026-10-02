Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 69,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'694 Punkten liegt. Die Sandoz-Aktie legte bis auf 70,02 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 469'547 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2025 auf bis zu 44,76 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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