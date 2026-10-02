Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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02.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz macht am Mittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 69,44 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 69,44 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'675 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sandoz-Aktie bei 70,02 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 67,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 288'367 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,30 Prozent. Am 03.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,76 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,54 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Am 15.03.2028 wird Sandoz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,06 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 02.10.2026
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