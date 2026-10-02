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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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02.10.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag billiger

Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 67,96 CHF.

Sandoz
69.11 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Die Sandoz-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 67,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Die Sandoz-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,88 CHF nach. Mit einem Wert von 67,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 66'798 Sandoz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,90 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 11,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,76 CHF am 03.10.2025. Mit einem Kursverlust von 34,14 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.

Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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