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01.10.2026 16:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 69,56 CHF.

Sandoz
69.57 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 69,56 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'667 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 68,94 CHF. Bei 69,82 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 315'674 Sandoz-Aktien.

Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 58,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 USD je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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