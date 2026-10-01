Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 69,56 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 69,56 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'667 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sandoz-Aktie bis auf 68,94 CHF. Bei 69,82 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 315'674 Sandoz-Aktien.
Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 58,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 USD je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,06 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Börse Zürich: SMI am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter (finanzen.ch)