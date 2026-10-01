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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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01.10.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Sandoz-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 69,46 CHF.

Sandoz
69.57 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 69,46 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sandoz-Aktie bisher bei 68,94 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 69,82 CHF. Zuletzt wechselten 182'117 Sandoz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,86 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Sandoz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
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