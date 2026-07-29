Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 -0.1%  SPI 20’392 0.0%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’434 -0.1%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 6’264 -0.4%  Gold 4’027 -0.1%  Bitcoin 52’915 1.2%  Dollar 0.8201 0.1%  Öl 88.4 5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS AG bescheinigt Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
Hermès-Aktie verliert dennoch zweistellig: Geschäfte ziehen wieder an
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
ETF Sparplan
Diabetes-Mittel 29.07.2026 12:27:36

Sandoz-Aktie: Konzern bestätigt Zulassung für Semaglutid-Nachahmer in Brasilien

Sandoz-Aktie: Konzern bestätigt Zulassung für Semaglutid-Nachahmer in Brasilien

Der Generika-Hersteller Sandoz baut seine Präsenz im Markt für die neuartigen GLP-1-Diabetes-Mittel weiter aus.

So bestätigte das Basler Unternehmen die Marktzulassung für ein neues Semaglutid-Nachahmerprodukt in Brasilien, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

Die brasilianische Arzneimittelbehörde Anvisa hat demnach das Produkt Owozy zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Das Präparat wird von Adalvo entwickelt und von Sandoz in Brasilien vermarktet. Der Marktstart ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 geplant.

Durch diese Variante kann Sandoz letztlich schneller in den Markt eintreten und muss nicht die gesamte Entwicklung allein finanzieren.

In Brasilien leben schätzungsweise mehr als 16,5 Millionen Menschen mit Diabetes. Der brasilianische Markt für GLP-1-Wirkstoffe, zu denen Semaglutid gehört, wird auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Keinen Einfluss auf 2026er Zahlen

Auf die Finanzprognose für 2026 hat die Zulassung laut Sandoz keinen Einfluss. Die erwartete Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte entspreche den Erwartungen von Sandoz. Die mögliche Einführung in diesem Jahr werde keinen wesentlichen Beitrag zum Geschäft leisten.

Laut Sandoz gehört Owozy zu den ersten neuen Semaglutid-Behandlungsoptionen, die in Brasilien zugelassen wurden. Gerade im Generika-Markt ist es wichtig, als einer der ersten Anbieter mit den neuen - zumeist viel günstigeren - Präparaten auf den Markt zu kommen, um in der ersten Lancierungswelle möglichst viele Marktanteile zu sichern.

Neben Brasilien gehört Kanada zu den ersten Ländern, in denen die Patente für GLP-1-Blockbuster auslaufen - allerdings zunächst nur in der Indikation Diabetes. Für Unternehmen wie Sandoz bietet dies dennoch eine Chance, erste Erfahrungen und auch Marktanteile zu sammeln.

Mit der aktuellen Mitteilung setzt Sandoz seine GLP-1-STrategie weiter konsequent um. Erst Ende Juni hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA zwei Zulassungsanträge für generische Versionen des Wirkstoffs Tirzepatid angenommen hat, der Wirkstoff für Eli Lillys Blockbuster Mounjaro und Zepbound.

Am Markt wird die Nachricht gut aufgenommen. Die Aktien weiteten zunächst ihre Gewinne bis auf ein Tageshoch bei 67,44 Franken aus. Zuletzt kosten sie an der SIX 66,94 Franken (+2,9 Prozent).

to/hr/ra

Basel (awp)

Weitere Links:

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Deutsche Bank-Aktie

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

07:00 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An einem wichtigen Widerstand
28.07.26 Logo WHS DAX vor dem Fed-Entscheid: Ausbruch oder brutaler Gap-Close?
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’185.58 19.96 S5ZB0U
Short 15’496.99 13.94 SQZB4U
Short 16’064.61 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’558.35 29.07.2026 12:37:37
Long 13’993.30 19.17 SRB8KU
Long 13’690.46 13.75 SPB50U
Long 13’110.62 8.94 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
UBS-Aktie in Rot: US-Berufungsgericht lehnt AT1-Klage gegen die Schweiz ab
Gerresheimer-Aktie legt zu: Goldman-Meldung und China-Werk im Fokus
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sika-Aktie mit Kurssprung: Bauchemiehersteller wächst wieder aus eigener Kraft

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.