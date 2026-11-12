|Ausnahme: Deutschland
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12.11.2026 07:46:00
Sandoz-Aktie im Fokus: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz bringt das Augenmedikament Ranluspec in der Europäischen Union mit Ausnahme Deutschlands auf den Markt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die Europäische Kommission hatte das Nachahmerpräparat zum Referenzmedikament Lucentis im Februar 2026 zugelassen. Der Generikahersteller vertreibt Ranluspec im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Entwickler und Hersteller Lupin.
awp-robot/cg
Basel (awp)
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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