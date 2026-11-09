Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt

Den Vertrieb übernimmt der lokale Partner Biolab & Co.

Owozy ist das erste Semaglutid-Präparat, das Sandoz auf den Markt bringt. Für das laufende Jahr erwartet der Generikakonzern daraus keinen wesentlichen finanziellen Beitrag.

Im Schweizer Handel gewinnt die Sandoz-Aktie zeitweise 0,95 Prozent auf 84,57 Franken.

awp-robot/hr

Basel (awp)