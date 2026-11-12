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12.11.2026 16:14:00
Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz bringt das Augenmedikament Ranluspec in der Europäischen Union mit Ausnahme Deutschlands auf den Markt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die Europäische Kommission hatte das Nachahmerpräparat zum Referenzmedikament Lucentis im Februar 2026 zugelassen. Der Generikahersteller vertreibt Ranluspec im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Entwickler und Hersteller Lupin.Die Sandoz-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,1 Prozent auf 86,14 Franken
awp-robot/cg
Basel (awp)
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