Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt

Das Präparat dient zur Behandlung verschiedener Netzhauterkrankungen, darunter die feuchte altersbedingte Makuladegeneration.

Die Europäische Kommission hatte das Nachahmerpräparat zum Referenzmedikament Lucentis im Februar 2026 zugelassen. Der Generikahersteller vertreibt Ranluspec im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Entwickler und Hersteller Lupin.

Die Sandoz-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,1 Prozent auf 86,14 Franken

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Basel (awp)