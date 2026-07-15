|Personalie
|
15.07.2026 10:09:06
Sandoz-Aktie gibt trotzdem nach: Pascal Bouye verstärkt Konzernleitung
Sandoz gibt eine Reihe von Änderungen im Management bekannt.
Bouye hat laut der Mitteilung vom Mittwoch über 30 Jahre Erfahrung mit globalen Lieferketten in stark regulierten Bereichen der Konsumgüterindustrie. Er hatte zuvor unter anderem leitende Positionen bei Danone und Mars inne.
Weiter übernimmt Nordamerika-Chefin Keren Haruvi ab 1. August zusätzlich die weltweite Verantwortung für Übernahmen und Fusionen. Ausserdem wird Simon Goeller, bisher Global Head Transformation & Growth, zum Country President für Deutschland berufen. Der bisherige Deutschland-Chef Thomas Weigold übernimmt derweil die Leitung des Zentraleuropa-Clusters. Bis ein Nachfolger für Goellers bisherige Rolle gefunden ist, wird Max Juerging, Global Head Transformation, Integration & Separation, den Bereich Transformation & Growth übergangsweise führen.
Mit den Wechseln will der Generikakonzern seine Führung für die nächste Wachstumsphase und anstehende Marktchancen nach Patentabläufen ausrichten, wie es heisst.Die Sandoz-Aktie zeigt sich mit einem zeitweisen Abschlag von 0,7 Prozent auf 64,72 Franken an der SIX eher unbeeindruckt.
awp-robot/ls/hr
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. In Asien werden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.