Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’077 -0.5%  SPI 18’456 -0.4%  Dow 49’080 -0.1%  DAX 24’022 0.0%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 5’828 -0.1%  Gold 4’557 -0.9%  Bitcoin 60’903 1.1%  Dollar 0.7899 0.1%  Öl 115.5 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Edelmetall-Rally vorüber? Warum ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar sieht
Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sandoz-Aktie gibt ab: Verwerfungen im Penicillin-Geschäft halten an
Nach Quartalszahlen: Seagate-Aktie springt an - KI treibt Nachfrage
Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Ausblick bestätigt 29.04.2026 14:34:06

Sandoz-Aktie gibt ab: Verwerfungen im Penicillin-Geschäft halten an

Sandoz-Aktie gibt ab: Verwerfungen im Penicillin-Geschäft halten an

Die Generika-Spezialistin Sandoz ist im ersten Quartal 2026 weiter stetig gewachsen.

Dabei setzte die ehemalige Novartis-Tochter vor allem im höhermargigen Biosimilar-Geschäft mehr um, während die Generika-Sparte erneut Verwerfungen im Penicillin-Geschäft zu spüren bekam. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen.

Die Einnahmen zwischen Januar und März beliefen sich auf 2,76 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 11 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen - die auch Grundlage der Guidance sind - wären sie um 3 Prozent gestiegen.

Klammerte man die Auswirkungen der negativen Entwicklung mit den Antibiotika aus, hätte das Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen bei 5 Prozent und damit im Rahmen der Unternehmens-Prognose gelegen.

Verwerfungen im Penicillin-Geschäft halten an

Zur Erinnerung: Schon im vergangenen Jahr war das Geschäft durch erhebliche Preisunterbietungen asiatischer Lieferanten bei wichtigen Penicillin-Wirkstoffen beeinträchtigt worden. Grund dafür waren die US-Zölle, die chinesische Lieferanten dazu zwangen, ihre Penicillin-Mengen nach Europa umzuleiten, was das Angebot erheblich erhöhte und zu einem starken Preisverfall führte.

Gleichzeitig hat die Einführung von Mindestpreisvorschriften in Indien die Einfuhren aus China in diesen Markt eingeschränkt, was den Wettbewerbsdruck in Europa weiter verschärft und anhaltenden Druck auf die Preise ausübt. Laut Sandoz sollten sich die Auswirkungen dieser Entwicklung auf das erste Quartal konzentrieren und die verbleibenden Effekte ab jetzt nachlassen.

Mit Blick auf die beiden Sparten war das Geschäft der grösseren Generika-Sparte denn auch von diesem Effekt beeinträchtigt. Der Umsatz liegt mit 1,9 Milliarden US-Dollar zwar in der Berichtswährung um 5 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich aber ein Minus von 3 Prozent.

Die kleinere Biosimilar-Sparte steigerte die Einnahmen um 27 Prozent auf 853 Millionen US-Dollar (+18% kWk). Vor allem in den USA lief das Geschäft mit den biologischen Nachahmern besonders gut, heisst es in dem Communiqué. Entsprechend kletterten die US-Umsätze der Gruppe um 14 Prozent (+12% kWk) auf 591 Millionen.

Mit den vorgelegten Zahlen liegt Sandoz weitestgehend im Rahmen der Erwartungen der von AWP befragten Analysten. Allerdings lagen die Generika-Umsätze noch knapp unterhalb der Prognose-Spanne.

Ausblick bestätigt

Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr bestätigt das Basler Unternehmen seine Prognose: So soll der Nettoumsatz im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen und die Kern-EBITDA-Marge soll 2026 um etwa 100 Basispunkte gesteigert werden.

Sandoz-Aktien werden nach Zahlen verkauft

p> Die Aktien von Sandoz sind am Mittwoch mit deutlichen Abgaben in den regulären Handel gestartet. Mit den am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal hat der Generikahersteller die Erwartungen der Analysten mehr oder weniger erfüllt und die Jahresprognose wurde bestätigt. Marktbeobachter tippen auf Gewinnmitnahmen.

Die Sandoz-Aktie fällt an der SIX zeitweise 2,04 Prozent auf 61,38 Franken. Marktbeobachter verweisen gleichzeitig auf die starke Performance der Sandoz Papiere im laufenden sowie im vergangenen Jahr.

Sandoz hat mit seinen Zahlen den Erwartungen der Analysten entsprochen, wie den entsprechenden Reports unisono zu entnehmen ist. Dabei waren es erneut die deutlich profitableren Biosimilars, die sich besser als erwartet entwickelt haben. Diese sind bei Sandoz der strategische Wachstumstreiber.

Der Teufel steckt jedoch im Detail: Im währungsbereinigten Vergleich hätten die Zahlen leicht unter den Erwartungen gelegen, dank positiver Währungseffekte habe insgesamt jedoch ein geringfügiges Plus gegenüber dem Konsens resultiert.

Dabei gäbe es aber aus Sicht der ZKB, neben den starken Biosimilar-Umsätzen und einer etwas zuversichtlichere Guidance zum Einfluss der Wechselkurse, noch weitere gute Gründe für eine positive Kursreaktion. So habe Kanada vor wenigen Stunden die erste Generika-Version des Blockbusters Ozempic ("Schlankmacher" & Diabetes) von Novo Nordisk zugelassen.

Das zugelassene Präparat wird zwar vom indischen Pharmaunternehmen Dr. Reddy's hergestellt. Der nun in Kanada geöffnete Markt für den dazugehörigen Wirkstoff Semaglutid eröffne aber Chancen. Sandoz könnte aus Sicht des für die ZKB tätigen Experten Mitte Jahr eine Zulassung erhalten.

hr/ra

Basel (awp)

Weitere Links:

Sandoz-Aktie: Rund 100 Stellen am Standort Kundl vor dem Aus

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

10:27 Fokus auf Erträge und Inflation
09:29 Achterbahnfahrt dank Novartis
09:10 Marktüberblick: Scout24 im Fokus
06:55 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Warten auf neue Impulse
28.04.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Novartis AG, Zurich Insurance Group AG, UBS Group AG, Roche Holding AG, Nestle SA
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’586.79 19.92 S0VBMU
Short 13’862.86 13.99 STCBFU
Short 14’389.69 8.94 BZWSSU
SMI-Kurs: 13’076.50 29.04.2026 14:28:38
Long 12’510.39 19.19 SJCBCU
Long 12’241.37 13.84 S6IBVU
Long 11’702.49 8.94 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie klar im Plus: Auf Wachstumskurs nach erstem Quartal
UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
BYD-Aktie verliert: Herber Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
T-Mobile US, Inc. Announces Fall In Q1 Profit
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.