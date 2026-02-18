Sandoz-Aktie: FDA erweitert Zulassung für Biosimilar Enzeevu

Sandoz hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für eine erweiterte Anwendung seines Biosimilars Enzeevu (aflibercept-abzv) erhalten. Das Mittel darf nun neben der feuchten altersbedingten Makuladegeneration auch bei weiteren Netzhauterkrankungen wie Makulaödem nach Venenverschluss, diabetischer Retinopathie und diabetischem Makulaödem eingesetzt werden, wie der Generikahersteller am Mittwoch mitteilte.

Der US-Start von Enzeevu ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Das Mittel ist ein Biosimilar des Wirkstoffs Aflibercept und wird ins Auge injiziert, um krankhafte Gefässneubildung zu hemmen.

