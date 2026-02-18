|FDA-Zulassung
|
18.02.2026 07:19:00
Sandoz-Aktie: FDA erweitert Zulassung für Biosimilar Enzeevu
Die US-Behörde erlaubt den Einsatz von Enzeevu nun bei mehreren zusätzlichen Netzhauterkrankungen.
Der US-Start von Enzeevu ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Das Mittel ist ein Biosimilar des Wirkstoffs Aflibercept und wird ins Auge injiziert, um krankhafte Gefässneubildung zu hemmen.
awp-robot/to
Basel (awp)
