|Investorentag
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08.09.2026 16:02:00
Sandoz-Aktie dreht ins Minus: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage
Sandoz hat an seinem Investorentag vom Dienstag neue mittelfristige Ziele sowie eine langfristige Wachstumsstrategie für das Biosimilars-Geschäft präsentiert.
Bis 2030 strebt der Generikahersteller nun ein mittleres bis hohes einstelliges jährliches Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen sowie eine Core-EBITDA-Marge von 25 bis 27 Prozent an.
Unter dem Programm "Bio100" will Sandoz bis 2040 mehr als 100 Biosimilars im Portfolio haben, gegenüber derzeit 13. Ab 2035 soll zudem rund 80 Prozent des Werts von Biosimilars mit bevorstehendem Patentablauf abgedeckt werden. Heute liegt dieser Anteil bei rund 50 Prozent.
Bis 2035 soll der Nettoumsatz gegenüber 2025 durch "Bio100" mehr als verdoppelt werden. Gleichzeitig soll die Core-EBITDA-Marge auf über 30 Prozent steigen.
Firmenchef Richard Saynor sieht Sandoz damit in der nächsten Wachstumsphase. Die Ambitionen würden Biosimilars zum "Mehrheitsanteil" am Umsatz machen und den Zugang zu erschwinglichen Medikamenten ausweiten, erklärte er laut Mitteilung.
Sandoz investiert 300 Millionen Dollar in neue Biosimilar-Anlage
Sandoz investiert rund 300 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage für Biosimilars in Ljubljana, Slowenien. Die Anlage soll 2029 in Betrieb gehen und die Produktionskapazität für biologische Wirkstoffe um 8000 Liter erweitern.
Zum Einsatz kommt eine sogenannte "Disposable Fed-Batch"-Technologie, die insbesondere die Produktion kleinerer und mittlerer Mengen ermögliche. Damit will Sandoz die Flexibilität und Kontrolle über die Produktionskapazitäten erhöhen. Die Investition ist Teil der am Dienstag angekündigten "Bio100"-Strategie.
Die Sandoz-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,38 Prozent auf 67,98 Franken.
ra/rw
Basel (awp)
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