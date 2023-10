Sandoz-Aktie deutlich fester: Sandoz-Papiere legen seit IPO einen starken Lauf hin - Positive Analystenstimmen

Positive Analystenkommentare helfen. Zeitweise ziehen Sandoz -Aktien an der SIX um 4,8 Prozent an auf 27,00 Franken.

Zum Vergleich: Am Mittwoch vergangener Woche waren die Aktien der ehemaligen Novartis-Sparte zu einem Kurs von 24 Franken in die Unabhängigkeit zurück entlassen worden.

Seither haben Analysten gewichtiger Häuser reihenweise die Coverage aufgenommen. Und bis auf den Experten von JPMorgan hat keiner ein Kursziel unterhalb der 30 Franken-Schwelle gesetzt. Dies war an sich auch der Kurs, zu dem die meisten Experten Sandoz bei ihrer Börsenrückkehr erwartet hatten.

Die Experten loben in ihren Studien durchweg den Fokus auf die margenstärkeren Biosimilars und dass Sandoz hier ganz vorne in der Weltliga mitspiele. Aber auch das Generika-Geschäfts dürfte dem Unternehmen stete Einnahmen garantieren, wenn auch zu tieferen Margen, so die Meinung vieler Experten. Gerade in Zeiten steigender Gesundheitskosten dürfte Sandoz mit seinen günstigen Nachahmerprodukten genau im richtigen Markt aktiv sein.

