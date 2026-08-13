Sandnes Sparebank Primary Capital Cert veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Sandnes Sparebank Primary Capital Cert hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.50 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.70 NOK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sandnes Sparebank Primary Capital Cert 693.0 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 691.2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch