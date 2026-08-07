Sandisk stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sandisk äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 43.97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sandisk -0.160 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Sandisk mit einem Umsatz von insgesamt 8.97 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 371.59 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 73.76 USD beziffert, während im Vorjahr -11.320 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 20.25 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 175.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7.36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch