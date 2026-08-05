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06.08.2026 00:13:29

SanDisk Q4 Profit Surges On Higher Revenue

(RTTNews) - SanDisk Corporation (SNDK) on Wednesday, reported sharply higher fourth-quarter and full-year results, driven by a significant increase in revenue.

For the fourth quarter, revenue surged to $8.97 billion from $1.90 billion a year earlier. Net income was $6.90 billion, compared with a net loss of $23 million in the prior-year quarter. Earnings per share were $43.97, compared with a loss per share of $0.16 a year earlier.

For the full year, revenue increased to $20.25 billion from $7.36 billion in the prior year. Net income was $11.43 billion, compared with a net loss of $1.64 billion a year earlier. Earnings per share were $73.76, compared with a loss per share of $11.32 in the prior year.

SNDK is currently trading after hours at $1,262.88 down $87.62 or 6.49 percent on the Nasdaq.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’110.46 19.95 SX0BIU
Short 15’447.16 13.58 BSUBQU
Short 16’018.73 8.82 SQBLKU
SMI-Kurs: 14’551.56 05.08.2026 17:30:14
Long 13’931.42 19.41 SXBEVU
Long 13’621.49 13.77 STB1IU
Long 13’051.06 8.96 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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