SanDisk Aktie 94727 / US80004C1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 00:13:29
SanDisk Q4 Profit Surges On Higher Revenue
(RTTNews) - SanDisk Corporation (SNDK) on Wednesday, reported sharply higher fourth-quarter and full-year results, driven by a significant increase in revenue.
For the fourth quarter, revenue surged to $8.97 billion from $1.90 billion a year earlier. Net income was $6.90 billion, compared with a net loss of $23 million in the prior-year quarter. Earnings per share were $43.97, compared with a loss per share of $0.16 a year earlier.
For the full year, revenue increased to $20.25 billion from $7.36 billion in the prior year. Net income was $11.43 billion, compared with a net loss of $1.64 billion a year earlier. Earnings per share were $73.76, compared with a loss per share of $11.32 in the prior year.
SNDK is currently trading after hours at $1,262.88 down $87.62 or 6.49 percent on the Nasdaq.
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SanDisk Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SanDisk Corp.
KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZuversicht für Nahost-Konflikt: Dow nach Rekord letztlich stärker -- SMI schliesst fester -- DAX schlussendlich leichter -- Asiens Börsen beenden Handel in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch in Grün, wohingegen der deutsche Leitindex abgab. Der Dow erreichte ein neues neue Rekordhoch. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in der Gewinnzone.