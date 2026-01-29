SanDisk Aktie 94727 / US80004C1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.01.2026 22:41:09
Sandisk Corp. Reveals Rise In Q2 Income
(RTTNews) - Sandisk Corp. (SNDK) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $803 million, or $5.15 per share. This compares with $104 million, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, Sandisk Corp. reported adjusted earnings of $967 million or $6.20 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 61.5% to $3.02 billion from $1.87 billion last year.
Sandisk Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $803 Mln. vs. $104 Mln. last year. -EPS: $5.15 vs. $0.72 last year. -Revenue: $3.02 Bln vs. $1.87 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 12.00 To $ 14.00 Next quarter revenue guidance: $ 4.400 B To $ 4.800 B
Nachrichten zu SanDisk Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SanDisk Corp.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich in Grün -- DAX beendet Handelstag tiefrot -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt machte am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegte sich deutlich im Minus. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.