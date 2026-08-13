Sandhar Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sandhar Technologies hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.19 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.65 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.82 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.90 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch