Sanden veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanden hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -10.93 JPY. Ein Jahr zuvor waren 3.61 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch