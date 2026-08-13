Sandbridge Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sandbridge Acquisition A hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Sandbridge Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.280 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sandbridge Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.9 Millionen USD im Vergleich zu 26.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch