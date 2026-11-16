Sandbridge Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sandbridge Acquisition A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sandbridge Acquisition A 0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Sandbridge Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch