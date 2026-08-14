Sanco Trans: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanco Trans hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sanco Trans hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9.40 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.22 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 379.7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch