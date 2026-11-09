Sanblue: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sanblue lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 INR gegenüber 0.390 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 19.2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanblue 4.1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch