SanBio stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SanBio äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12.24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SanBio ein Ergebnis je Aktie von -6.420 JPY vermeldet.

Redaktion finanzen.ch