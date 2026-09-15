SanBio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SanBio hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch