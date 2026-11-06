Sanathan Textiles präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanathan Textiles hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7.26 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.38 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.04 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 120.54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sanathan Textiles einen Umsatz von 8.18 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch