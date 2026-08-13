Sanara MedTech: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sanara MedTech lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanara MedTech -0.230 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanara MedTech 28.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch