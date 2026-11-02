Sanan Optoelectronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanan Optoelectronics veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanan Optoelectronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 26.05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.57 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4.83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch