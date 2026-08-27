|
27.08.2026 06:37:00
Sanan Optoelectronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sanan Optoelectronics lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sanan Optoelectronics 3.56 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.68 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.