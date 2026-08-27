Sanan Optoelectronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sanan Optoelectronics lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sanan Optoelectronics 3.56 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.68 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch