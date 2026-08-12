Sana Biotechnology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sana Biotechnology präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch