San Miguel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

San Miguel lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.70 PHP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte San Miguel ein EPS von 3.43 PHP je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 535.78 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 357.29 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch