San Miguel hat am 15.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.93 PHP. Im Vorjahresquartal waren -1.510 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 501.32 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 34.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 372.91 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch