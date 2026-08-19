San Miguel Food and Beverage präsentierte Quartalsergebnisse

San Miguel Food and Beverage präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.14 PHP gegenüber 1.26 PHP im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat San Miguel Food and Beverage im vergangenen Quartal 102.15 Milliarden PHP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte San Miguel Food and Beverage 102.32 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch