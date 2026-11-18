San Miguel B hat am 15.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -2.93 PHP. Ein Jahr zuvor waren -1.510 PHP je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat San Miguel B 501.32 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 372.91 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch