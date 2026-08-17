San Miguel B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

San Miguel B lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.70 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.43 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat San Miguel B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49.96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 535.78 Milliarden PHP im Vergleich zu 357.29 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch